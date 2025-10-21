Les Ateliers de la Fabrique d’Innovation Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space Rennes
Les Ateliers de la Fabrique d’Innovation Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space Rennes Mardi 21 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Session #10 : innovation internationale
**Les Ateliers de la Fabrique d’innovation – Session #10 : international innovation**
Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du [Campus Innovation de l’Université de Rennes](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/) sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.
**PROGRAM**
**16h45 – Welcome**
**17h – What happens to innovation when it’s international? We’ll reflect on this with :**
**Darin Beach**, Director of Business Development at **ScaleDynamics**, who will give his view of born global companies;
**Michaela Langer**, CEO of T**riskem International**, who will discuss international innovation issues in business;
**Laurène Laffargue**, founder of **Ecopaysage Solutions**, who will tell us about her experience in international innovation ;
**Alvaro Pina Stranger**, associate professor at **ISTIC** who will give his feedback on 3 cases of international innovation at the University.
**17h40 – Group ideation session** – Can we take advantage of the differences coming from the outside?
**18h15 – Discussions**
**INFORMATIONS PRATIQUES**
L’événement est en anglais et il est gratuit mais sur inscription.
Salle Coworking space au second étage du Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), sur le Campus de Beaulieu.
Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)
Site internet : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/ateliers-dinnovation)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-21T17:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-21T18:30:00.000+02:00
https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshops-of-the-innovation-factory-10-international-innovation-1784540080419?aff=oddtdtcreator
Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine