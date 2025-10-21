Les Ateliers de la Fabrique d’Innovation Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space Rennes

Sur inscription

Session #10 : innovation internationale

**Les Ateliers de la Fabrique d’innovation – Session #10 : international innovation**

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du [Campus Innovation de l’Université de Rennes](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/) sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAM**

**16h45 – Welcome**

**17h – What happens to innovation when it’s international? We’ll reflect on this with :**

**Darin Beach**, Director of Business Development at **ScaleDynamics**, who will give his view of born global companies;

**Michaela Langer**, CEO of T**riskem International**, who will discuss international innovation issues in business;

**Laurène Laffargue**, founder of **Ecopaysage Solutions**, who will tell us about her experience in international innovation ;

**Alvaro Pina Stranger**, associate professor at **ISTIC** who will give his feedback on 3 cases of international innovation at the University.

**17h40 – Group ideation session** – Can we take advantage of the differences coming from the outside?

**18h15 – Discussions**

**INFORMATIONS PRATIQUES**

L’événement est en anglais et il est gratuit mais sur inscription.

Salle Coworking space au second étage du Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), sur le Campus de Beaulieu.

Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

Site internet : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/ateliers-dinnovation)

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine