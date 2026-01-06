Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space Rennes Mardi 20 janvier, 17h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Session #13 : l’argent dans l’innovation

**Les Ateliers de la Frabrique d’innovation – Session #13 : l’argent dans l’innovation.**

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du [Campus Innovation de l’Université de Rennes](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/) sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

16h45 – Accueil

17h – Nous travaillerons ensemble sur la question de l’argent dans l’innovation avec :

– **Yannick Conseil**, directeur entrepreneuriat au **Poool x French Tech Rennes Saint-Malo**, qui évoquera la courbe en S et la crosse de hockey.

– **Romain Cuculi**, maire de l’accélérateur **Village by CA de Rennes**, qui discutera des défis financiers de la croissance des startups.

– **Yves Bonny**, enseignant chercheur à l’**Université Rennes 2**, qui reviendra sur ses travaux sur l’impact économique de l’innovation sociale.

– **Fabien Rondeau**, enseignant chercheur à la **Faculté de Sciences Economiques de Rennes**, qui nous présentera le Breizh Macro Club.

**Session d’idéation collective – Vos trois meilleures idées pour réussir une levée de fonds ?**

18h15 – Questions diverses et échanges

**INFORMATIONS PRATIQUES**

L’événement est gratuit mais il est sur inscription.

Salle Coworking space au second étage du Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), sur le Campus de Beaulieu.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

Site web : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-20T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-20T18:30:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/1978327762593?aff=oddtdtcreator

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



