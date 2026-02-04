Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space Rennes Mardi 24 février, 17h00 Ille-et-Vilaine

Session #14 : l’innovation numérique dans la vraie vie

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du [Campus Innovation de l’Université de Rennes](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/) sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

16h45 – Accueil

17h – Nous travaillerons ensemble sur l’innovation numérique dans la vraie vie avec :

– **Alain Ribault**, directeur technique de **Kereval**, qui évoquera la pratique de l’innovation dans sa société.

– **Norbert Friant**, Responsable numérique à **Rennes Métropole**, qui discutera des enjeux de l’innovation numérique dans le contexte métropolitain.

– **Andreas Meuleman**, porteur du projet **On the fly à l’INRIA**, qui présentera son projet.

– Un.e quatrième intervenant.e à confirmer.

**La session d’idéation portera sur la valeur ajoutée réelle du numérique, aujourd’hui et demain.**

18h15 – Questions diverses et échanges

**INFORMATIONS PRATIQUES**

L’événement est gratuit mais il est sur inscription.

Salle Coworking space au second étage du Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), sur le Campus de Beaulieu.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

Site web : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



