Les Ateliers de la Fabrique d’innovation, Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space, Rennes

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Mardi 24 février, 17h00 Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T17:00:00+01:00 – 2026-02-24T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T17:00:00+01:00 – 2026-02-24T18:30:00+01:00

Les Ateliers de la Frabrique d’innovation – Session #14 : l’innovation numérique dans la vraie vie.

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du Campus Innovation de l’Université de Rennes sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

PROGRAMME

16h45 – Accueil

17h – Nous travaillerons ensemble sur l’innovation numérique dans la vraie vie avec :

– Alain Ribault, directeur technique de Kereval, qui évoquera la pratique de l’innovation dans sa société.

– Norbert Friant, Responsable numérique à Rennes Métropole, qui discutera des enjeux de l’innovation numérique dans le contexte métropolitain.

– Andreas Meuleman, porteur du projet On the fly à l’INRIA, qui présentera son projet.

– Un.e quatrième intervenant.e à confirmer.

La session d’idéation portera sur la valeur ajoutée réelle du numérique, aujourd’hui et demain.

18h15 – Questions diverses et échanges

INFORMATIONS PRATIQUES

L’événement est gratuit mais il est sur inscription.

Salle Coworking space au second étage du Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), sur le Campus de Beaulieu.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

Contact : campusinnovation@univ-rennes.fr

Site web : campus-innovation.univ-rennes.fr

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Coworking space 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Session #14 : l’innovation numérique dans la vraie vie innovation atelier entreprise chercheur idéation réseautage université