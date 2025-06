Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Salle Condorcet – IUT de Rennes, Campus Beaulieu Rennes 8 juillet 2025

Session #8 : la science dans l’innovation (et vice versa)

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du Campus Innovation de l’Université de Rennes sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

**17h15 – Accueil**

**17h30 – Quel rôle la science joue-t-elle dans l’innovation ? L’innovation stimule-t-elle la science ? Penchons-nous sur ces questions avec :**

**Une entreprise** qui nous parlera du **TRL (Technology Readiness Level)**;

Une **plateforme de recherche**, où nous comprendrons le rôle des équipements scientifiques de pointe.

**François Leprince,** qui nous montrera comment **Alkante**, la société qu’il dirige, est confrontée à ces sujets.

**Christoff Andermann,** chercheur à **Géosciences**, qui nous expliquera comment innover quand on pratique la science sur le terrain.

**18h10 – Session d’idéation collective** : peut-on « extraire » plus d’innovation de la science ?

**18h40 – Questions diverses & réseautage**

**INFORMATIONS PRATIQUES**

* L’événement est gratuit mais l’inscription est obligatoire.

* Bibliothèque Paul Le Bohec, Salle Condorcet de l’IUT de Rennes GEA – 8 allée Henri Poincaré, bâtiment 8b.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

**Contact :** [mailto:[campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)](mailto:[campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr))[**campusinnovation@univ-rennes.fr**](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

Début : 2025-07-08T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-08T19:00:00.000+02:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-la-fabrique-dinnovation-8-la-science-dans-linnovation-1430312817139?aff=oddtdtcreator

