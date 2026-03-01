Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Salle Condorcet – IUT de Rennes, Campus Beaulieu Rennes Mardi 24 mars, 17h15 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Session #15 : détruire pour créer

**Les Ateliers de la Fabrique d’innovation – Session #15 : détruire pour créer**

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du Campus Innovation de l’Université de Rennes sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

**17h – Accueil**

**17h15 – Nous « détruirons pour créer » ensemble avec :**

**- Vincent Renard de Galian Cycles**

**- Esther Huguenel-Durand et le design fiction**

**- Romain Thomas de l’INSA Rennes et son parcours de doctorant**

**- 4e intervenant·e à venir**

**17h55 – Session d’idéation collective : Comment détruire pour recréer ?**

**18h30 – Questions diverses et échanges18h15 – Questions diverses et échanges**

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– L’événement est gratuit mais l’inscription est nécesssaire.

– Bibliothèque Paul Le Bohec, Salle Condorcet de l’IUT de Rennes GEA – 8 allée Henri Poincaré, bâtiment 8b.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

**Contact :** [**campusinnovation@univ-rennes.fr**](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

**Site internet :** [**campus-innovation.univ-rennes.fr**](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T17:15:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T18:45:00.000+01:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-la-fabrique-dinnovation-15-detruire-pour-creer-1984058264679?aff=oddtdtcreator

Salle Condorcet – IUT de Rennes, Campus Beaulieu 8 allée Henri Poincaré Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

