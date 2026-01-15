Les ateliers de la fée Nancyette Cache-cache lapin Uzerche
samedi 25 avril 2026.
10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif réduit
Les ateliers de Nancyette.
Le 4e samedi de chaque mois. Réservez votre moment magique !
Une histoire racontée de façon ludique par la fée,
Une activité récréative adaptée à chaque âge, sur le thème du jour,
Un goûter réconfortant.
Samedi 25 avril Cache-cache lapin
Pour les 3 4 ans de 10h30 à 11h45
Pour les 5 6 ans de 14h30 à 16h
Tarif 24€/enfant 22€ pour les fratries. .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
