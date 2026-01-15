Les ateliers de la fée Nancyette Cache-cache lapin Uzerche

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

2026-04-25

Les ateliers de Nancyette.
Le 4e samedi de chaque mois. Réservez votre moment magique !

Une histoire racontée de façon ludique par la fée,
Une activité récréative adaptée à chaque âge, sur le thème du jour,
Un goûter réconfortant.

Samedi 25 avril Cache-cache lapin
Pour les 3 4 ans de 10h30 à 11h45
Pour les 5 6 ans de 14h30 à 16h

Tarif 24€/enfant 22€ pour les fratries.   .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31  celinelissajoux@gmail.com

