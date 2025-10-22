Les ateliers de la fée Nancyette Uzerche

Les ateliers de la fée Nancyette Uzerche mercredi 22 octobre 2025.

Les ateliers de la fée Nancyette

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

De 10h30 à 12h, les enfants de 4 et 5 ans sont invités à vivre une aventure féerique au pays des trois ours. Boucle d’Or les attend pour un atelier tout doux Écoute du conte, création magique et jeux costumés avec la malle aux trésors de Nancyette. Sur réservation au 06 83 29 15 31 17€/enfant.

16h 17h30, pour les enfants de 6 à 8 ans Personnalise ton verre de troll avec plumes, paillettes et magie. Écoute le conte de la forêt ensorcelée et croque le biscuit magique dans une ambiance féerique et joyeuse ! Sur réservation au 06 83 29 15 31 17€/enfant.

De 13h30 à 16h, l’Atelier du Chapelier Un chapeau, une histoire, un goûter… ! Petits rêveurs (à partir de 9 ans) et grands curieux, venez fabriquer votre chapeau fantastique, tout en écoutant un conte doux et malicieux… Et un délicieux gâteau à partager dans une ambiance chaleureuse et créative. 25€/participant. .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

English : Les ateliers de la fée Nancyette

German : Les ateliers de la fée Nancyette

Italiano :

Espanol : Les ateliers de la fée Nancyette

L’événement Les ateliers de la fée Nancyette Uzerche a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze