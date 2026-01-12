Les ateliers de la fée Nancyette

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les ateliers de Nancyette.

Le 4e samedi de chaque mois. Réservez votre moment magique !

Une histoire racontée de façon ludique par la fée,

Une activité récréative adaptée à chaque âge, sur le thème du jour,

Un goûter réconfortant.

Samedi 24 janvier Dans la basse cour du petit poussin

Pour les 3 4 ans de 10h30 à 11h45

Pour les 5 6 ans de 14h30 à 16h

Tarif 24€/enfant 22€ pour les fratries. .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers de la fée Nancyette

L’événement Les ateliers de la fée Nancyette Uzerche a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze