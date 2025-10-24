Les ateliers de la forêt RNG Saucats La Brède Saucats

Les ateliers de la forêt RNG Saucats La Brède Saucats vendredi 24 octobre 2025.

Les ateliers de la forêt

RNG Saucats La Brède 17 Chemin de l’Église Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Observez les arbres, fouillez dans les buissons, cherchez les traces, grattez le sol… Venez découvrir la forêt en vous amusant !

Le rendez-vous se fait à la Maison de la Réserve, puis départ en voiture (2 minutes) pour aller dans le lieu choisi.

Ces animations sont destinées en priorité aux enfants de 6-12 ans accompagnés de leurs parents.

Durée environ 2 heures .

RNG Saucats La Brède 17 Chemin de l’Église Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98 animation.rnslb@espaces-naturels.fr

English : Les ateliers de la forêt

German : Les ateliers de la forêt

Italiano :

Espanol : Les ateliers de la forêt

L’événement Les ateliers de la forêt Saucats a été mis à jour le 2025-08-16 par Sud Bordeaux Tourisme