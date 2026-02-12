Les ateliers de la forêt Saucats Saucats

Les ateliers de la forêt

Saucats 17 Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-02-13 2026-04-17 2026-10-23

Atelier découverte de la forêt de la Réserve Naturelle géologique de Saucats La Brède.

Uniquement sur réservation. .

Saucats 17 Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98 animation@rnsaucatslabrede.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers de la forêt

L’événement Les ateliers de la forêt Saucats a été mis à jour le 2026-02-10 par Sud Bordeaux Tourisme