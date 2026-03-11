Les ateliers de la galerie des Capucines Onet-le-Château

Les ateliers de la galerie des Capucines

26 boulevard des capucines Onet-le-Château Aveyron

Début : Mercredi 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Accompagnés par l’animatrice de la Galerie, venez compléter le livret de jeu de l’exposition découverte du monde, mots mêlés, observation seront au programme.

Mercredi 18 mars de 14h30 à 15h30

A partir de 7 ans (seuls ou accompagnés)

26 boulevard des capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 16 00

Accompanied by the Galerie’s animator, come and complete the exhibition’s game booklet: discovering the world, crossword puzzles and observation will be on the program.

Wednesday, March 18, 2:30 pm to 3:30 pm

Ages 7 and up (alone or accompanied)

