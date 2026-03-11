Les ateliers de la galerie des Capucines Onet-le-Château
Les ateliers de la galerie des Capucines
26 boulevard des capucines Onet-le-Château Aveyron
Mercredi 2026-03-18
Accompagnés par l’animatrice de la Galerie, venez compléter le livret de jeu de l’exposition découverte du monde, mots mêlés, observation seront au programme.
Mercredi 18 mars de 14h30 à 15h30
A partir de 7 ans (seuls ou accompagnés)
26 boulevard des capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 16 00
English :
Accompanied by the Galerie’s animator, come and complete the exhibition’s game booklet: discovering the world, crossword puzzles and observation will be on the program.
Wednesday, March 18, 2:30 pm to 3:30 pm
Ages 7 and up (alone or accompanied)
