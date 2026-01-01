Les ateliers de la main La Frange Lournand

Les ateliers de la main

La Frange 11 rue Verchère Lournand Saône-et-Loire

Début : 2026-01-28 16:30:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

2026-01-28 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-22

Atelier poterie pour enfants, de 5 à 9 ans.

Organisé par Camille, designer et Estelle, céramiste, au sein d’un nouvel espace créatif à Lournand.

1h30 pour découvrir l’argile et la couleur, et 4 options de dates/thèmes.

– Mercredi 28 Janvier La boite à voeux

– Mercredi 18 Février Le masque

– Mercredi 18 Mars Mon monstre

– Mercredi 22 avril Les fleurs

Groupe de 8 enfants

Les petits artistes récupéreront leurs pièces le mois suivants, cuites et émaillées, directement à l’atelier d’Estelle (Cluny) .

La Frange 11 rue Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille.laupin@gmail.com

