Les ateliers de la main La Frange Lournand

Début : 2026-01-28 16:30:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
2026-01-28 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-22
Atelier poterie pour enfants, de 5 à 9 ans.
Organisé par Camille, designer et Estelle, céramiste, au sein d’un nouvel espace créatif à Lournand.
1h30 pour découvrir l’argile et la couleur, et 4 options de dates/thèmes.
– Mercredi 28 Janvier La boite à voeux
– Mercredi 18 Février Le masque
– Mercredi 18 Mars Mon monstre
– Mercredi 22 avril Les fleurs
Groupe de 8 enfants
Les petits artistes récupéreront leurs pièces le mois suivants, cuites et émaillées, directement à l’atelier d’Estelle (Cluny) .
La Frange 11 rue Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille.laupin@gmail.com
English : Les ateliers de la main
