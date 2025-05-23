Les ateliers de la méd’IAtech Apprends à coder avec Python ! Chartres
Les ateliers de la méd’IAtech Apprends à coder avec Python ! Chartres mercredi 15 avril 2026.
Les ateliers de la méd’IAtech Apprends à coder avec Python !
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-18
Découvre les bases du langage Python de manière ludique, en programmant les LEDs d’une carte électronique !
Sur inscription inscrivez seulement les enfants. A partir de 13 ans accompagné d’un adulte si besoin. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Discover the basics of the Python language in a fun way, by programming the LEDs on an electronic board!
L’événement Les ateliers de la méd’IAtech Apprends à coder avec Python ! Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES