Les ateliers de la méd’IAtech Apprends à coder avec Python !

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18

Découvre les bases du langage Python de manière ludique, en programmant les LEDs d’une carte électronique !

Sur inscription inscrivez seulement les enfants. A partir de 13 ans accompagné d’un adulte si besoin. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Discover the basics of the Python language in a fun way, by programming the LEDs on an electronic board!

L’événement Les ateliers de la méd’IAtech Apprends à coder avec Python ! Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES