1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Mercredi 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18 2026-02-25

Viens participer à une chasse au trésor en réalité augmentée ! Retrouve les créatures cachées dans la médiathèque, et imagine tes propres monstres !

Sur inscription max. 10 participants (+10 accompagnateurs) 1 inscription par famille. À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte. .

Come and take part in an augmented reality treasure hunt! Find the creatures hidden in the media library, and imagine your own monsters!

