Les ateliers de la méd’IAtech Immersion dans la réalité virtuelle Chartres

Les ateliers de la méd’IAtech Immersion dans la réalité virtuelle

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Samedi 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

Découvrez la réalité virtuelle à travers plusieurs séquences immersives et interagissez avec de nouveaux univers en VR !

À partir de 7 ans accompagné d’un adulte. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Discover virtual reality through immersive sequences and interact with new VR worlds!

