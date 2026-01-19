Les ateliers de la méd’IAtech Immersion dans la réalité virtuelle Chartres
Les ateliers de la méd’IAtech Immersion dans la réalité virtuelle
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Découvrez la réalité virtuelle à travers plusieurs séquences immersives et interagissez avec de nouveaux univers en VR !
À partir de 7 ans accompagné d’un adulte. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Discover virtual reality through immersive sequences and interact with new VR worlds!
