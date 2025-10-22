Les ateliers de la méd’IAtech intelligence ART-ificielle Chartres

Les ateliers de la méd’IAtech intelligence ART-ificielle

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment ça marche ?

Au programme jeu d’algorithme, échanges, quiz et créations graphiques avec l’aide de l’intelligence artificielle. À partir de 8 ans. Avec ScreenKids Souris Grise. .

