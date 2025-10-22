Les ateliers de la méd’IAtech intelligence ART-ificielle Chartres
Les ateliers de la méd’IAtech intelligence ART-ificielle
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Début : Samedi 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-22 2025-10-25
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment ça marche ?
Au programme jeu d’algorithme, échanges, quiz et créations graphiques avec l’aide de l’intelligence artificielle. À partir de 8 ans. Avec ScreenKids Souris Grise. .
English :
What is artificial intelligence and how does it work?
German :
Was ist künstliche Intelligenz und wie funktioniert sie?
Italiano :
Che cos’è l’intelligenza artificiale e come funziona?
Espanol :
¿Qué es la inteligencia artificial y cómo funciona?
