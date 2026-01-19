Les ateliers de la méd’IAtech Modélisation et impression 3D Chartres

Les ateliers de la méd’IAtech Modélisation et impression 3D

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Imprime tes objets en 3D, apprend à modéliser avec des logiciels et des outils IA, récupère des goodies et découvre différentes imprimantes 3D !

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Print your own 3D objects, learn to model with AI software and tools, collect goodies and discover different 3D printers!

