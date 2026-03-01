Les ateliers de la Microfolie L’art à modeler Bourgueil

Les ateliers de la Microfolie L’art à modeler

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

2026-03-18

> Mercredi 25 mars Sculpture

L’art à modeler reproduis une œuvre

Créez, à partir d’une œuvre choisie, votre version en pâte à modeler.

Sélection de livres en lien avec l’atelier par la bibliothèque.

Atelier sur inscription 14h/18h

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 16 lilou.cherriau@bourgueil.fr

English :

> Wednesday, March 25 ? Sculpture

Modeling art: reproduce a work of art

Create your own clay version of a chosen work of art.

Library selection of books related to the workshop.

Registration required ? 2pm/6pm

