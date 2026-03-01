Les ateliers de la Microfolie L’art à modeler Bourgueil
Les ateliers de la Microfolie L’art à modeler Bourgueil mercredi 18 mars 2026.
Les ateliers de la Microfolie L’art à modeler
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
2026-03-18
> Mercredi 25 mars Sculpture
L’art à modeler reproduis une œuvre
Créez, à partir d’une œuvre choisie, votre version en pâte à modeler.
Sélection de livres en lien avec l’atelier par la bibliothèque.
Atelier sur inscription 14h/18h
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 lilou.cherriau@bourgueil.fr
English :
> Wednesday, March 25 ? Sculpture
Modeling art: reproduce a work of art
Create your own clay version of a chosen work of art.
Library selection of books related to the workshop.
Registration required ? 2pm/6pm
