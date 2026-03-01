Les ateliers de la Microfolie Poésie créative Bourgueil
Les ateliers de la Microfolie Poésie créative Bourgueil mercredi 18 mars 2026.
Les ateliers de la Microfolie Poésie créative
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
2026-03-18
> Mercredi 18 mars Littérature & Art
Création de leporellos livres accordéons
Poésie créative avec La Bulle, en mots ou en images.
De 14h à 17h
Sur inscription (jusqu’au 16/03)
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 lilou.cherriau@bourgueil.fr
English :
> Wednesday, March 18 ? Literature & Art
Creating leporellos: accordion books
Creative poetry with La Bulle, in words or images.
2pm to 5pm
Registration required (until 16/03)
