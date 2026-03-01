Les ateliers de la Microfolie Poésie créative Bourgueil

Les ateliers de la Microfolie Poésie créative

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

2026-03-18

> Mercredi 18 mars Littérature & Art

Création de leporellos livres accordéons

Poésie créative avec La Bulle, en mots ou en images.

De 14h à 17h

Sur inscription (jusqu’au 16/03)

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 lilou.cherriau@bourgueil.fr

English :

> Wednesday, March 18 ? Literature & Art

Creating leporellos: accordion books

Creative poetry with La Bulle, in words or images.

2pm to 5pm

Registration required (until 16/03)

