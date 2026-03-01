Les ateliers de la Microfolie Soirée Micro-Folie Conférence & projection Bourgueil

Les ateliers de la Microfolie Soirée Micro-Folie Conférence & projection

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

2026-03-27

> Vendredi 27 mars Soirée Micro-Folie

Conférence & projection Camille Claudel & Séraphine de Senlis

17h Conférence (B.A.L)

18h Projection (durée 52 min)

Film documentaire sur l’artiste Camille Claudel (proposé par la Micro-Folie).

Sur inscription

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 lilou.cherriau@bourgueil.fr

English :

> Friday, March 27 ? Micro-Folie evening

Lecture & screening: Camille Claudel & Séraphine de Senlis

5pm: Lecture (B.A.L)

6pm: Screening (duration: 52 min)

Documentary film on the artist Camille Claudel (proposed by Micro-Folie).

Registration required

