Les ateliers de la Microfolie Soirée Micro-Folie Conférence & projection Bourgueil
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-27 19:00:00
2026-03-27
> Vendredi 27 mars Soirée Micro-Folie
Conférence & projection Camille Claudel & Séraphine de Senlis
17h Conférence (B.A.L)
18h Projection (durée 52 min)
Film documentaire sur l’artiste Camille Claudel (proposé par la Micro-Folie).
Sur inscription
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 lilou.cherriau@bourgueil.fr
English :
> Friday, March 27 ? Micro-Folie evening
Lecture & screening: Camille Claudel & Séraphine de Senlis
5pm: Lecture (B.A.L)
6pm: Screening (duration: 52 min)
Documentary film on the artist Camille Claudel (proposed by Micro-Folie).
Registration required
