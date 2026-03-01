Les Ateliers de la Prévention Thénac
Les Ateliers de la Prévention Thénac samedi 28 mars 2026.
Les Ateliers de la Prévention
Salle Hélène Neveur Thénac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Une journée pour bouger, expérimenter, rencontrer, apprendre… et prendre soin de soi dans la bonne humeur !
Réservez votre journée !
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Salle Hélène Neveur Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 20 47 92 contact@les-enchanteuses.fr
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English :
A day to move, experiment, meet, learn? and take care of yourself in a good mood!
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L’événement Les Ateliers de la Prévention Thénac a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge