Les Ateliers de la Résidence d’Artistes au Hameau des Baux Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou

Les Ateliers de la Résidence d’Artistes au Hameau des Baux Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou samedi 18 octobre 2025.

Les Ateliers de la Résidence d’Artistes au Hameau des Baux

Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 de 14h à 18h.

Samedi et Dimanche de 14h à 18h sur inscription. Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Vivez un week-end d’expériences créatives au cœur du Hameau des Baux, à la rencontre de quatre artistes inspirants ! Entre nature, patrimoine et savoir-faire, laissez-vous guider par leur univers le temps d’un atelier

SAMEDI 18 OCTOBRE

Atelier peinture sur le motif Robin Leforestier

14h 30€ personne

Installez-vous dans la nature environnante avec un kit de dessin fourni et laissez-vous guider par le peintre Robin Leforestier.

Observer, prendre le temps et traduire la beauté du paysage un atelier apaisant et accessible à tous, pour une immersion artistique au cœur du Hameau.

Atelier olives cassées Léna Théodore

16h 30€ personne

Découvrez la préparation des célèbres olives cassées de la Vallée des Baux.

Cueillette, gestes traditionnels et dégustation conviviale un atelier gourmand mêlant culture, terroir et transmission.



DIMANCHE 19 OCTOBRE

Atelier cyanotype Grégoire d’Ablon

14h 30€ personne

Initiez-vous à la magie du cyanotype avec le photographe Grégoire d’Ablon.

Composez vos images à partir de fleurs et feuilles du domaine et laissez le soleil révéler de sublimes empreintes bleues.

Chaque participant repartira avec sa création unique.

Atelier diptyque Claire Aguilar

16h 30€ personne

Explorez l’univers poétique de la peintre Claire Aguilar et créez votre diptyque miniature mêlant abstraction et figuration.

Un moment d’expérimentation artistique et d’expression personnelle.



Réservation obligatoire au 04 48 70 00 23

️ 30€ par atelier Matériel fourni

Ouverts à tous, sur inscription

☀️ En plein air (selon météo) .

Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 48 70 00 24

English :

Enjoy a weekend of creative experiences in the heart of the Hameau des Baux, where you will meet four inspiring artists! Surrounded by nature, heritage and expertise, let yourself be guided by their world during a workshop.

German :

Erleben Sie ein Wochenende voller kreativer Erlebnisse im Herzen des Hameau des Baux und treffen Sie vier inspirierende Künstler! Lassen Sie sich zwischen Natur, Kulturerbe und Know-how von ihnen in ihren Welt entführen und nehmen Sie an einem Workshop teil.

Italiano :

Godetevi un weekend di esperienze creative nel cuore dell’Hameau des Baux, incontrando quattro artisti stimolanti! Esplorate il loro mondo fatto di natura, patrimonio e artigianato durante un workshop

Espanol :

Disfrute de un fin de semana de experiencias creativas en el corazón del Hameau des Baux, conociendo a cuatro artistas inspiradores Explore su mundo de naturaleza, patrimonio y artesanía durante un taller

L’événement Les Ateliers de la Résidence d’Artistes au Hameau des Baux Paradou a été mis à jour le 2025-10-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles