Les ateliers de Lait’Z’Arts Le Mazeau dimanche 1 mars 2026.
68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau Vendée
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Atelier maroquinerie, Etiquette Bagage.
35 € par enfant à partir de 12 ans.
Renseignements et inscriptions 06 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com
L’association Maz’Arts vous propose de découvrir le travail des artisans installés à Lait’Z’Arts au Mazeau, boutique expo d’artisans des métiers d’art et d’artistes. Les matières premières et les outils sont fournis. Chaque participant repart avec sa création. .
+33 6 12 03 81 89
English :
Leather goods workshop, Luggage label.
