Les ateliers de Lait’Z’Arts Le Mazeau

Les ateliers de Lait’Z’Arts

68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau Vendée

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Atelier maroquinerie, Porte monnaie en cuir

35 € par personne à partir de 12 ans

Renseignements et inscriptions 06 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com

L’association Maz’Arts vous propose de découvrir le travail des artisans installés à Lait’Z’Arts au Mazeau, boutique expo d’artisans des métiers d’art et d’artistes. Les matières premières et les outils sont fournis. Chaque participant repart avec sa création. .

68 Chemin de l'Ancienne Laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89

English :

Atelier maroquinerie, Leather coin purse

