Les Ateliers de l’Aprèm’ DIMANCHE Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles

Lors de nos Ateliers de l’Aprèm’, Retrouvez-nous en solo, en duo ou entre ami(e)s
Le Dimanche 15 juin 2025 à la salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles (33) de 14 à 17h30.
?3 HEURES 3 ATELIERS 3 PROFESSIONNELLES
@AuroreNaturo , atelier de création Aromathérapie
@AuroreNaturo, apprentissage de l’auto-massage palmaire.
@Armelle, voyage sonore et vibratoire de bols tibétains
Réservation souhaitable places limitées
#lesateliersdelaprem #whynotes111 .
Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 18 88 whynotes111@gmail.com
