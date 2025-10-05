Les Ateliers de l’Aprèm’ DIMANCHE Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles

Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles Gironde

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Lors de nos Ateliers de l’Aprèm’, Retrouvez-nous en solo, en duo ou entre ami(e)s

Le Dimanche 15 juin 2025 à la salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles (33) de 14 à 17h30.

?3 HEURES 3 ATELIERS 3 PROFESSIONNELLES

@AuroreNaturo , atelier de création Aromathérapie

@AuroreNaturo, apprentissage de l’auto-massage palmaire.

@Armelle, voyage sonore et vibratoire de bols tibétains

Réservation souhaitable places limitées

#lesateliersdelaprem #whynotes111 .

Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 18 88 whynotes111@gmail.com

