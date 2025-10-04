Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles

Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles samedi 4 octobre 2025.

Lors de nos Ateliers de l’Aprèm’, Retrouvez-nous en solo, en duo ou entre ami(e)s

Le Samedi 4 octobre 2025 à la salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles (33) de 14 à 17h30.

?3 HEURES 3 ATELIERS

@AuroreNaturo, découverte des huiles essentielles pour sublimer votre peau et création de votre synergie de 100 mL.

@Kim, séance de Qigong yoga

@AuroreNaturo, évasion et détente grâce à la sophrologie

Réservation souhaitable, places limitées

#lesateliersdelaprem #whynotes111 .

Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 18 88 whynotes111@gmail.com

