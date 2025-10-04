Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles
Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles samedi 4 octobre 2025.
Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI
Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Lors de nos Ateliers de l’Aprèm’, Retrouvez-nous en solo, en duo ou entre ami(e)s
Le Samedi 4 octobre 2025 à la salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles (33) de 14 à 17h30.
?3 HEURES 3 ATELIERS
@AuroreNaturo, découverte des huiles essentielles pour sublimer votre peau et création de votre synergie de 100 mL.
@Kim, séance de Qigong yoga
@AuroreNaturo, évasion et détente grâce à la sophrologie
Réservation souhaitable, places limitées
#lesateliersdelaprem #whynotes111 .
Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 18 88 whynotes111@gmail.com
English : Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI
German : Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI
Italiano :
Espanol : Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI
L’événement Les Ateliers de l’Aprèm’ SAMEDI Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2025-09-04 par OT du Pays Foyen