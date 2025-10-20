Les ateliers de l’arto Abbaye Saint-Germain Auxerre
Les ateliers de l’arto
Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Début : 2025-10-20 14:30:00
fin : 2025-10-20 16:30:00
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-28
Les 20, 21 et 28 octobre 14h30
LES ATELIERS DE L’ARTO
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
Expérimentez la Kitchen Litho, une technique d’impression originale qui utilise uniquement des matériaux du quotidien, faciles à trouver dans une cuisine. .
Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com
