Les ateliers de l’arto Place Saint-Germain Auxerre

Les ateliers de l’arto

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Réalisez des cartes de vœux uniques et personnalisées, inspirées des œuvres de l’exposition De terre et de feu , en expérimentant une technique étonnante, la Kitchen Gravure.

Lundi 22 décembre, à 14h30 Tout public (dès 6 ans). .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Les ateliers de l’arto

L’événement Les ateliers de l’arto Auxerre a été mis à jour le 2025-12-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)