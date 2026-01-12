Les ateliers de l’arto Place Saint-Germain Auxerre

Les ateliers de l’arto

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Début : 2026-02-09 14:30:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-23 2026-03-02

A partir de pages de vieux livres, utilisez des mots découpés et différents éléments visuels pour composer une figure de papier.

Les 9, 10 et 24 février et le 2 mars, à 14h30. Durée 2h. Tout public, dès 6 ans Gratuit. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

