Les ateliers de l'arto Place Saint-Germain Auxerre lundi 9 février 2026.
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-09 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
2026-02-09 2026-02-10 2026-02-23 2026-03-02
A partir de pages de vieux livres, utilisez des mots découpés et différents éléments visuels pour composer une figure de papier.
Les 9, 10 et 24 février et le 2 mars, à 14h30. Durée 2h. Tout public, dès 6 ans Gratuit. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
