Les ateliers de l’arto Place Saint-Germain Auxerre
Les ateliers de l’arto Place Saint-Germain Auxerre mardi 14 avril 2026.
Les ateliers de l’arto
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 16:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-28
Dans cet atelier, les emballages du quotidien se transforment en plaques de gravures pour expérimenter le principe de l’estampe d’une manière simple et créative. Chaque participant réalisera sa propre matrice et repartira avec ses impressions. Tout public, dès 6 ans .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com
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English :
L’événement Les ateliers de l’arto Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)