Les ateliers de l’arto

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-28

Dans cet atelier, les emballages du quotidien se transforment en plaques de gravures pour expérimenter le principe de l’estampe d’une manière simple et créative. Chaque participant réalisera sa propre matrice et repartira avec ses impressions. Tout public, dès 6 ans .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English :

L’événement Les ateliers de l’arto Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)