Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste ! Espace Dantza Pau
Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste ! Espace Dantza Pau samedi 13 juin 2026.
Pau
Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste !
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
“Résiste” réunit deux propositions théâtrales:
Deux histoires où la vie personnelle des protagonistes va être bouleversée par la dure réalité de la mondialisation. Une directrice de casting perd tout à cause du rachat de son entreprise par une société étrangère: pouvoir, chute vertigineuse, trahison, cynisme. Un groupe d’ouvrier·ères dont l’outil de travail est délocalisé en Chine s’organise pour lutter, protester, se défendre tandis que l’une d’elles participe à un concours de chant. Entre paillettes et huile de moteur, télé-crochet et usine, garde d’enfants et manifestations, quand le quotidien est bouleversé par la nécessité de faire des choix pour s’en sortir, rêver et lutter. .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 08 03 83 contact@cie-laubergeespagnole.fr
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English : Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste !
L’événement Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste ! Pau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pau
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