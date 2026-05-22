Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste ! Espace Dantza Pau

Pau

Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste !

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

“Résiste” réunit deux propositions théâtrales:

Deux histoires où la vie personnelle des protagonistes va être bouleversée par la dure réalité de la mondialisation. Une directrice de casting perd tout à cause du rachat de son entreprise par une société étrangère: pouvoir, chute vertigineuse, trahison, cynisme. Un groupe d’ouvrier·ères dont l’outil de travail est délocalisé en Chine s’organise pour lutter, protester, se défendre tandis que l’une d’elles participe à un concours de chant. Entre paillettes et huile de moteur, télé-crochet et usine, garde d’enfants et manifestations, quand le quotidien est bouleversé par la nécessité de faire des choix pour s’en sortir, rêver et lutter. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 08 03 83 contact@cie-laubergeespagnole.fr

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English : Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste !

L’événement Les ateliers de l’Auberge espagnole Résiste ! Pau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pau