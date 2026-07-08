Les Ateliers de l’Été Les Accords Toltèques Centre-ville Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Les Ateliers de l’Été Les Accords Toltèques

Centre-ville 15 Rue des 7 Îles Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-14

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ 2026, pour faciliter la communication et les relations.

Les Accords Toltèques

Sagesse amérindienne qui, lorsque nous la pratiquons, a des effets transformateurs sur nos relations.

Avec Charlotte Joulié

Praticienne en Relation d’Aide

Salle Roch Stur, 15 rue des Sept Îles (centre-ville)

Sur inscription au 07 46 23 49 61 .

Centre-ville 15 Rue des 7 Îles Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 46 23 49 61

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English :

L’événement Les Ateliers de l’Été Les Accords Toltèques Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Perros-Guirec