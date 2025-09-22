Les ateliers de l’herbe d’or Évaux-les-Bains

herboristerie 28 rue de Verdun Évaux-les-Bains Creuse

Les ateliers de l’Herbe d’Or vous propose une fabrication d’un baume médicinal à partir de cire d’abeille, de macérats huileux et d’huiles essentielles. Vous repartirez avec le baume que vous aurez fabriqué selon votre choix, un support reprenant l’enseignement reçu pendant l’atelier et un cahier de recettes.

Pévoir 2 à 3h d’atelier.

Réservation à la boutique l’herboristerie 28 rue de Verdun ou au 07 80 62 00 52

L’atelier est limité à 8 personnes

30€ forunitures comprises .

