Les ateliers de l’imaginaire Cahors

Les ateliers de l’imaginaire
792 Rue Émile Zola Cahors Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-08-20 14:00:00
fin : 2025-08-20
2025-08-20
J’peux pas, j’ai Punch Needle !
Autrefois appelé Pic Pic ou Picotin , venez découvrir cette activité créative de broderie en relief sur la thématique des paysages et végétaux Lotois. Un temps méditatif et créatif ! .
792 Rue Émile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 65
English :
I can’t, I’ve got Punch Needle!
Formerly known as « Pic Pic » or « Picotin », come and discover this creative embroidery activity on the theme of Lot landscapes and plants
German :
Ich kann nicht, ich habe Punch Needle!
Früher hieß es « Pic Pic » oder « Picotin ». Entdecken Sie diese kreative Aktivität der Reliefstickerei mit dem Thema Landschaften und Pflanzen aus Lotois
Italiano :
Non posso, ho il Punch Needle!
Conosciuto in passato come « Pic Pic » o « Picotin », venite a scoprire questa attività di ricamo creativo sul tema dei paesaggi e delle piante del lotto
Espanol :
¡No puedo, tengo Aguja Perforadora!
Antiguamente conocido como « Pic Pic » o « Picotin », venga a descubrir esta actividad de bordado creativo sobre el tema de los paisajes y las plantas de Lot
