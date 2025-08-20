Les ateliers de l’imaginaire Cahors

Les ateliers de l’imaginaire Cahors mercredi 20 août 2025.

Les ateliers de l’imaginaire

792 Rue Émile Zola Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

J’peux pas, j’ai Punch Needle !

Autrefois appelé Pic Pic ou Picotin , venez découvrir cette activité créative de broderie en relief sur la thématique des paysages et végétaux Lotois

J’peux pas, j’ai Punch Needle !

Autrefois appelé Pic Pic ou Picotin , venez découvrir cette activité créative de broderie en relief sur la thématique des paysages et végétaux Lotois. Un temps méditatif et créatif ! .

792 Rue Émile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 65

English :

I can’t, I’ve got Punch Needle!

Formerly known as « Pic Pic » or « Picotin », come and discover this creative embroidery activity on the theme of Lot landscapes and plants

German :

Ich kann nicht, ich habe Punch Needle!

Früher hieß es « Pic Pic » oder « Picotin ». Entdecken Sie diese kreative Aktivität der Reliefstickerei mit dem Thema Landschaften und Pflanzen aus Lotois

Italiano :

Non posso, ho il Punch Needle!

Conosciuto in passato come « Pic Pic » o « Picotin », venite a scoprire questa attività di ricamo creativo sul tema dei paesaggi e delle piante del lotto

Espanol :

¡No puedo, tengo Aguja Perforadora!

Antiguamente conocido como « Pic Pic » o « Picotin », venga a descubrir esta actividad de bordado creativo sobre el tema de los paisajes y las plantas de Lot

L’événement Les ateliers de l’imaginaire Cahors a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Cahors Vallée du Lot