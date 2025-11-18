LES ATELIERS DE L’INDUSTRIE 4.0 Complexe Sportif Paul Langevin Waziers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T14:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T14:00:00

4ème edition des ateliers de l’industrie 4.0

Cet événnement territorial a pour objectif de faire connaitre les métiers de l’industrie à toute personne intéressée par ce secteur, qu’elle soit en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle, en formation.

L’autre objectif central est de répondre aux besoins de recrutement de nos entreprises .

Faire découvrir tout en pratiquant ! Cette journée est également l’occasion de pratiquer, de tester, de manipuler grace à des stands animés, des simulations, des demonstrateurs

Une remise des trophées employeurs Douaisis Agglo aura lieu également en lien avec l’opération initiée par la région Hauts de France « employeurs , démarquez vous » .

Complexe Sportif Paul Langevin rue Paul Langevin, WAZIERS Waziers 59119 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « zouahbi@douaisis-agglo.com »}]

