Les ateliers de l’Instant Cosy Initiation à la réflexologie palmaire – Brioude, 5 juin 2025 17:30, Brioude.

Haute-Loire

Les ateliers de l’Instant Cosy Initiation à la réflexologie palmaire 4 rue gustave eiffel Brioude Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-06-05 17:30:00

fin : 2025-06-05 19:00:00

2025-06-05

2025-06-14

L’Instant Cosy propose un atelier d’initiation à la réflexologie palmaire pour un moment de détente et de relaxation avec Céline Barriol, réflexologue certifiée.

4 rue gustave eiffel

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 25 34

English :

L’Instant Cosy offers an introductory workshop in palm reflexology for a moment of relaxation with Céline Barriol, certified reflexologist.

German :

L’Instant Cosy bietet einen Workshop zur Einführung in die Handreflexzonenmassage an, um einen Moment der Entspannung und Erholung mit der zertifizierten Reflexologin Céline Barriol zu erleben.

Italiano :

L’Instant Cosy propone un workshop introduttivo alla riflessologia palmare per un momento di relax con Céline Barriol, riflessologa certificata.

Espanol :

L’Instant Cosy ofrece un taller de iniciación a la reflexología palmar para disfrutar de un momento de relajación con Céline Barriol, reflexóloga diplomada.

L’événement Les ateliers de l’Instant Cosy Initiation à la réflexologie palmaire Brioude a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne