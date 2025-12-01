Les ateliers de l’Inter’Val Activité pâte autodurcissante et décorations de Noël Salle Michel Ballion Le Barp

Les ateliers de l’Inter’Val Activité pâte autodurcissante et décorations de Noël

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

L’INTER’VAL

L’Inter’Val, vous invite à participer à un moment de partage autour d’une activité pâte autodurcissante et décorations de Noël.

Cet atelier est l’occasion idéale pour créer du lien entre habitants, découvrir de nouvelles activités et passer un bon moment dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

⚠️ Inscription obligatoire

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

