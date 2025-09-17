Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif / jeux de société Salle Michel Ballion Le Barp

Salle Michel Ballion Le Barp

Gratuit

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

L’INTER’VAL

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Interval, vous invite à participer à un moment de partage autour des loisirs créatifs et des jeux de société.

Cet atelier est l’occasion idéale pour créer du lien entre habitants, découvrir de nouvelles activités et passer un bon moment dans une ambiance chaleureuse et conviviale, animée par l’équipe du centre.

Ouvert à tous Venez comme vous êtes !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

