Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif jeux de société Salle Michel Ballion Le Barp

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif jeux de société

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde

L’INTER’VAL Loisirs créatifs & jeux de société

Envie de vous détendre, de créer et de partager un bon moment ? Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre L’INTER’VAL vous propose un rendez-vous convivial mêlant loisirs créatifs et jeux de société.

L’occasion parfaite pour rencontrer du monde, découvrir de nouvelles activités, échanger, rire… et tisser du lien dans une ambiance chaleureuse, animée par l’équipe du centre.

Ouvert à toutes et tous venez comme vous êtes !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

