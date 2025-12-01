Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet
Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet Gironde
Gratuit
L’INTER’VAL
L’Inter’Val, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du textile patchwork, crochet, macramé… débutants comme initiés sont les bienvenus !
Un moment convivial pour échanger, tisser du lien entre habitants et s’initier à de nouvelles techniques dans une ambiance chaleureuse, encadré par l’équipe du centre.
Venez partager votre créativité et passer un bon moment ensemble !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
