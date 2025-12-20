Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé)

Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

L’INTER’VAL Atelier créatif textile

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre L’INTER’VAL vous invite à un atelier tout en douceur autour des arts du fil patchwork, crochet, macramé…

Que vous soyez débutante ou initiée, vous êtes la bienvenue !

Venez échanger, apprendre de nouvelles techniques, partager vos idées et surtout tisser du lien entre habitants, dans une ambiance chaleureuse, accompagnée par l’équipe du centre.

Un beau moment de créativité… à vivre ensemble !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé)

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Belin-Béliet a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Val de l’Eyre