Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet jeudi 8 janvier 2026.
Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
2026-01-08
L’INTER’VAL Atelier créatif textile
Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre L’INTER’VAL vous invite à un atelier tout en douceur autour des arts du fil patchwork, crochet, macramé…
Que vous soyez débutante ou initiée, vous êtes la bienvenue !
Venez échanger, apprendre de nouvelles techniques, partager vos idées et surtout tisser du lien entre habitants, dans une ambiance chaleureuse, accompagnée par l’équipe du centre.
Un beau moment de créativité… à vivre ensemble !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
