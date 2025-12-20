Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé)

Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

L’INTER’VAL Atelier créatif textile

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre L’INTER’VAL vous invite à un atelier de loisirs créatifs autour du textile patchwork, crochet, macramé…

Que vous soyez débutante ou déjà initiée, vous êtes la bienvenue !

Au programme un moment convivial et chaleureux pour échanger, tisser des liens entre habitants et découvrir de nouvelles techniques, accompagnée par l’équipe du centre.

Venez partager votre créativité et passer un bon moment ensemble !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

