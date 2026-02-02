Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé)

Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’INTER’VAL

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Interval, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du textile patchwork, crochet, macramé… débutants comme initiés sont les bienvenus !

Un moment convivial pour échanger, tisser du lien entre habitants et s’initier à de nouvelles techniques dans une ambiance chaleureuse, encadré par l’équipe du centre.

Venez partager votre créativité et passer un bon moment ensemble !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

