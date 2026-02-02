Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet
Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet Gironde
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
L’INTER’VAL
Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Interval, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du textile patchwork, crochet, macramé… débutants comme initiés sont les bienvenus !
Un moment convivial pour échanger, tisser du lien entre habitants et s’initier à de nouvelles techniques dans une ambiance chaleureuse, encadré par l’équipe du centre.
Venez partager votre créativité et passer un bon moment ensemble !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr
