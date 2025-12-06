Les ateliers de l’Inter’Val Atelier dépannage informatique Maison Alinéor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier dépannage informatique

Maison Alinéor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’INTER’VAL

Un accompagnement personnalisé pour vos petits soucis numériques

L’Inter’Val, vous propose un temps dédié à l’assistance informatique. Que vous rencontriez un problème technique ou que vous ayez simplement besoin de conseils pour mieux utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone, venez poser vos questions et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Gratuit Ouvert à tous, sur inscription

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

+33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

