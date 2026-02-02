Les ateliers de l’Inter’Val Atelier dépannage informatique Maison Alinéor Belin-Béliet
Maison Alinéor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde
L’INTER’VAL
Un accompagnement personnalisé pour vos petits soucis numériques
Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Inter’Val, vous propose un temps dédié à l’assistance informatique. Que vous rencontriez un problème technique ou que vous ayez simplement besoin de conseils pour mieux utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone, venez poser vos questions et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Maison Alinéor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
