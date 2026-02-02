Les ateliers de l’Inter’Val Atelier dépannage informatique Maison Alinéor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier dépannage informatique

L’INTER’VAL

Un accompagnement personnalisé pour vos petits soucis numériques

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Inter’Val, vous propose un temps dédié à l’assistance informatique. Que vous rencontriez un problème technique ou que vous ayez simplement besoin de conseils pour mieux utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone, venez poser vos questions et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

