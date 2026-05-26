Les ateliers de l’Inter’Val Atelier intergénérationnel Kintsugi Saint-Magne
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier intergénérationnel Kintsugi Saint-Magne mercredi 10 juin 2026.
Saint-Magne
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier intergénérationnel Kintsugi
Salle Lou Menudey Saint-Magne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10
L’INTER’VAL
Découvrez le “Kintsugi”, un art japonais qui consiste à réparer des céramiques brisées en soulignant leurs fissures avec de l’or. Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de cette tout en explorant sa philosophie: transformer les cassures en beauté et en force.
Un moment créatif, apaisant et accessible à tous. Repartez avec votre objet réparé et une nouvelle vision des imperfections !
A partir de 12 ans.
gmorgantini@valdeleyre.fr .
Salle Lou Menudey Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 92 39 03 gcambis@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier intergénérationnel Kintsugi
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier intergénérationnel Kintsugi Saint-Magne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Val de l’Eyre