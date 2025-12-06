Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Patchwork Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Patchwork

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’INTER’VAL

L’Inter’Val, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du patchwork.

Un moment chaleureux pour échanger, découvrir ou approfondir cette technique de couture tout en partageant un temps convivial entre habitants. Débutants ou passionnés, chacun y trouvera sa place dans une ambiance détendue et bienveillante, accompagnée par l’équipe du centre.

Apportez votre bonne humeur et laissez parler votre créativité !

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

